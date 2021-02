Tras su restauración, la fuente de Coira luce de nuevo su aspecto original

porto do son. El Concello de Porto do Son informó del avance de las obras de humanización de la rúa da Fonte de Portosín. “Ya están avanzadas el cien por cien de las instalaciones que consistieron en la separación de las líneas de abastecimiento, saneamiento y pluviales, así como el enterramiento de las líneas de alumbrado público y telefonía”, indicó la teniente de alcalde, María Maneiro, quien comentó que también están concluidos los trabajos de restauración de la fuente de Coira, que “ya luce un aspecto totalmente renovado”. Además, aprovecharon las obras para conectar la misma al abastecimiento de agua público, “para dar servicio a los vecinos”. Desde el Concello de Porto do Son destacaron que con esta intervención recuperaron “el aspecto original de la fuente, eliminando los añadidos de hormigón, ladrillo y bloque”. m. c.