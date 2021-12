Trasladadas al hospital dos mujeres por un accidente en A Pobra

Los bomberos han tenido que excarcelar a dos mujeres que viajaban de acompañantes tras salirse de la vía un vehículo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Según indicaron los responsables de la excarcelación al 112, en el vehículo viajaban tres personas, dos mujeres que, tras ser liberadas, fueron trasladadas por los servicios sanitarios y el conductor, que resultó ileso. Fue un particular, al hilo de las 5,00 horas de esta madrugada, el que contactó con el 112 Galicia para informar de los hechos. Indicaba que acababa de escuchar un golpe muy fuerte, a causa de un accidente, en la AC-305, a la altura del Río Pedras y del cruce da la fábrica Franco, en A Pobra do Caramiñal, pero que no lograba ver nada desde su casa, desde donde efectuaba la llamada.

Con estos datos, desde el 112 Galicia se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribeira y a la Guardia Civil de Tráfico. También fueron informados los Bomberos de Boiro. Así, nada más llegar al punto y tras comprobar que había personas atrapadas en el interior del turismo, los bomberos confirmaron la excarcelación de las dos personas, una mujer que viajaba de copiloto y otra que viajaba en los asientos traseros del vehículo. Las dos mujeres, una vez liberadas, fueron evacuadas y trasladadas en ambulancia por el personal sanitario. EUROPA PRESS