Trasladan os Servizos Sociais da Pobra a un inmoble de alugueiro

A Pobra. As traballadoras do departamento dos Servizos Sociais da Pobra achegáronse este mércores, acompañadas da edil da referida área, Amparo Cerecedo, ata as futuras dependencias onde desenvolverán o seu labor, situadas na planta baixa dun edificio fronte ao consistorio.

Alí puideron comprobar a evolución das obras do inmoble, que quedará totalmente acondicionado nuns días e abrirá as súas portas á veciñanza no mes de febreiro.

O local conta cunha superficie útil de 191,25 m2 e conta con vestíbulo, recepción, dous aseos, almacén, seis despachos, zona de espera e sala de reunións. Ademais, será totalmente accesible e contará con entrada pola Praza da Constitución.

O traslado liberará espazo no Centro de Atención Integral á Discapacidade, posibilitando que as persoas usuarias do mesmo pasen de recibir atención online a que esta sexa presencial.

Se ben o inmoble é de alugueiro, o Concello asumiu os traballos de acondicionamento, nos cales se proxecta un sistema de compartimentación con barreira acústica, o pintado, a instalación da climatización mediante splits individuais e a iluminación.

A obra está sendo executada pola empresa CYS Hispania S.L. e o importe ascende a 44.562 euros, con cargo ós orzamentos municipais. s. s.