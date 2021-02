Tratan de salvar los noieses el marisco que arrastró el temporal

Las intensas precipitaciones registradas el pasado fin de semana han tenido un dramático efecto para la cofradía de pescadores de Noia. Las lluvias y el viento arrastraron hasta la playa de Testal una gran cantidad de marisco.

Para mitigar las consecuencias, los mariscadores y personal del pósito se organizaron para seleccionar el bivalvo vivo para devolver al mar el que todavía pudiera salvarse. Según indicó el patrón mayor, Santiago Cruz, “chegou máis dunha tonelada pero onte colléronse máis de 800 kilos de cría, algún está tocado, pero a ver se vai arriba o cincuenta por cento”.

Los tres temporales de las últimas semanas, junto con la apertura de las compuertas del embalse del Tambre, han provocado un exceso de agua dulce y un descenso de la salinidad, llegando a peligrar la supervivencia del marisco en la ría noiesa.

“Menos mal que non estivemos traballando na zona. As Lagoas de abaixo e de arriba están balizadas, témolas pechadas para a vindeira campaña, senón estaríamos a falar de moita máis mortandade”, reconoció Cruz.

En un muestreo realizado el pasado domingo en los bancos marisqueros “vimos que de vinte xapónicas en cada rastreada viñan cinco mortas, e de berberecho de vinte dous viñan mal. Está moi débil pola baixa salinidade”, comentó el dirigente de la cofradía. Por ese motivo, decidieron paralizar la actividad hasta mañana.

En este sentido, el patrón mayor apuntó que “o comprador non quere o marisco debilitado, senón mórrelle a metade da cantidade; e ademais así non o pagan como é debido. Nós queremos meter no mercado un produto con garantías, non que estea debilitado polas choivas”.

Respecto a si la próxima campaña extractiva está comprometida, Santiago Cruz asegura que aunque las riadas le perjudicaron “porque morreu o vinte e cinco por cento da xapónica e da babosa e o dez por cento do berberecho, segue habendo moita cría... e se non veñen máis choivas para a vindeira campaña está garantizado o produto e os kilos; despois penso que os prezos irán ben porque berberecho non o hai en ningún sitio case. Non peligra, pero algo prexudicou”, afirmó el presidente de la entidad marinera.

Hoy a las 9.00 horas está previsto que profesionales de a pie y personal de la cofradía retomen los trabajos de selección del marisco.