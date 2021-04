Trenor abordou en O Son as necesidades do mar

PORTO DO SON. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou nunha xuntanza cos representantes da confraría de Porto do Son para coñecer de primeira man as súas necesidades e aclarar dúbidas relacionadas coa súa actividade. Na reunión comprobou as distintas adquisicións que se realizaron na entidade grazas ás axudas para investimentos en equipamentos portuarios pesqueiros que concede cada ano a Consellería do Mar. O pósito sonense recibiu desde 2017 máis de 70.000 €. Ademais, Trenor interesouse por outro dos proxectos que se están levando a cabo nesta confraría a través dos investimentos do GALP Costa Sostible para a recuperación dos fondos históricos. O custo deste proxecto é de preto de 90.000 €, dos que a Xunta financia o 82 % do importe subvencionable. O delegado territorial destacou que con estas achegas “búscase impulsar iniciativas que redunden en beneficio das zonas litorais de Galicia”. m. c.