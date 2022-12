Triana García e Antía Prol gañan o concurso ribeirense de debuxos de Nadal

Ribeira. As nenas ribeirenses Triana García Lema, de seis anos e estudante do colexio A Milagrosa de Oleiros, e Antía Prol Teira, de once anos e alumna do colexio Galaxia, resultaron as dúas gañadoras do concurso escolar de debuxo organizado polo Concello e destinado a seleccionar as creacións que ilustrarán o cartel de Nadal e a postal institucional, respectivamente.

A concelleira de Cultura, María Sampedro, mostrou este venres ambos debuxos nun acto de presentación no que estivo acompañada das súas autoras no salón de plenos do consistorio local.

O debuxo de Antía representa unha árbore de Nadal coas cores da bandeira da inclusión para simbolizar que “o Nadal é para todos” (en palabras da propia ilustradora), mentres que o traballo de Triana exhibe aos tres Reis Magos sobre un fondo azul.

A edil ribeirense, que agradeceu aos colexios e ás familias que se involucrasen nesta iniciativa, fixo entrega dos premios ás pequenas, consistentes en cento cincuenta euros en cada unha das modalidades distribuídos en bonos para investir en tres establecementos comerciais do municipio: Podium Sport, Libros Ari e Librería Mirás.

En total presentáronse a esta edición do mencionado concurso escolar máis de medio milleiro de creacións.

O xurado estivo composto por Unai González, Fernando Yáñez e Eugenia Gómez, actuando a concelleira de Cultura, María Sampedro, como presidenta e Sara García como secretaria. s. souto