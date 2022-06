Trinta maiores de Lousame pecharon cunha festa os talleres de memoria

Lousame. Unha trintena de maiores de Lousame participaron nunha animada festa de fin de curso dos obradoiros de memoria organizados este ano polo Concello.

A festa tivo lugar nas instalacións do Club de Xubilados de Aldeagrande e nela os participantes estiveron acompañados pola alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e pola concelleira de Servizos Sociais, Silvia Agrafojo.

Teresa Villaverde e Silvia Agrafojo entregaron cadanseu diploma acreditativo ás persoas participantes nos obradoiros e instáronas a seguir participando nas distintas actividades para adultos que se organizan no municipio, así como a convidar aos seus veciños e veciñas a sumarse a elas, sobre todo despois dunha pandemia sanitaria que fixo que moitas persoas maiores continúen sen saír das súas casas.

Tras a merenda, o grupo O Son do Pote tocou algunhas pezas no exterior do club e non foron poucas as persoas que se animaron a botar unhas bailas, incluídas as recén chegadas Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas, as dúas voluntarias turcas que participan no Programa de Voluntariado Europeo e que comezaron a colaborar xa nas distintas actividades que desenvolve o Concello de Lousame.

A celebración ca que se puxo o broche de ouro ás clases dos obradoiros de memoria desenvolveuse nun ambiente de camaradería e compañeirismo, e os asistentes amosaron o seu desexo de que continúen este tipo de accións para os maiores. suso souto