Turismo entre capachos da man dunha mariscadora na Pobra

O GALP Ría de Pontevedra promove o proxecto de cooperación Mar das Illas en colaboración cos GALP Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda, o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, a Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra e a Asociación Mar Seguro de Galicia. A iniciativa, que está financiada pola Consellería do Mar e o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), ten como obxectivo fomentar a pesca e o turismo mariñeiro desde o sector pesqueiro das Rías Baixas, especialmente no ámbito de influencia do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e, actualmente, atópase na súa terceira fase.

Dos seis proxectos seleccionados, tres son de turismo mariñeiro e tres de pesca-turismo. Todos eles xa lanzaron a mostra piloto das súas propostas con moi boa acollida. Unha das iniciativas, a de Rosa María Millán, da Pobra, sobre turismo mariñeiro de marisqueo a pé, está aberta ao público e funcionando a pleno rendemento.

As experiencias de pesca-turismo a bordo dunha embarcación pesqueira serán as primeiras que se comercialicen en Galicia, converténdose nun produto innovador e pioneiro na comunidade, amparado pola normativa vixente.

As rías de Pontevedra, Arousa e Vigo-A Guarda abrigan estas propostas, que buscan poñer en valor o labor dos traballadores e traballadoras do mar, promover o coidado dos recursos, valorizar os produtos da pesca e do marisqueo e situar ao sector como unha saída laboral de futuro para a xente moza.

Nas pasadas edicións de Mar das Illas formáronse preto de 120 profesionais do mar como Guías Acreditados de Turismo Mariñeiro no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, grazas aos cursos de iniciación. Para participar na fase de titoría foi requisito indispensable que polo menos un dos integrantes do proxecto estivese en posesión do diploma acreditativo.

Foi nestes talleres onde as seis iniciativas atoparon o pulo necesario para saír adiante.

Coa mesma inquietude de darlle un “empuxón” ao proxecto que tiñan en mente sobre a divulgación do traballo que realizan os mariscadores e mariscadoras, Rosa María Millán e outras seis persoas anotáronse aos cursos. Todas elas pertencen á confraría pobrense e constituíron a asociación Mar da Pobra hai pouco máis dun ano. De feito, desde hai tres anos desenvolvían actividades deste tipo da man do Concello. “Sentímonos moi orgullosos do traballo que temos, recoñecemos que é moi duro pero eu non o cambio por nada”, di Rosa convencida.

Ela lanzou o seu proxecto “para mostrarlle á xente a nosa profesión, o mundo do mar”. Ademais, quere aportar o seu gran de area na concienciación da rapazada sobre a importancia de “coidar do que temos” mantendo limpo o océano. “Primeiro pásaselles un vídeo promocional do municipio e despois veñen á praia, onde lles explicamos algo de teoría sobre ecoloxía, sostibilidade, o que son os moluscos ou como é a nosa ría, e incidimos na importancia de manter as augas limpas. E na última parte, a xente baixa á auga e fáiselle unha demostración práctica dos aparellos e permíteselles tocalos e, incluso, andar con eles”, comenta ó respecto.

Todo o que se recolle nesa demostración volve logo ao mar. Desta proposta, na que é posible coñecer mellor á ameixa xapónica, fina e babosa, o berberecho e a navalla, poden gozar un máximo de 15 persoas por quenda. Ademais, dispoñen de cadeiras anfibias. “A xente que se apunta ás visitas está moi interesada. Na primeira, eran de Madrid; case lle tiven que quitar o rastro da man, porque non mo devolvían. Estaban encantados”, lembra.