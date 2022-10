Últimas prazas no taller de apoio ás mulleres que emprenden en Lousame

LOUSAME. O Concello de Lousame advirte de que quedan poucas prazas para anotarse no obradoiro gratuíto de e-commerce e marketing dixital que organiza. Unha iniciativa formativa dirixida a mulleres emprendedoras, de máis de 18 anos e residentes en Lousame, ao abeiro do programa de promoción da empregabilidade feminina Xeración 202=22. Máis información e inscricións nos tf 981 820 494 e 689 126 385, onde se lles informará de horarios e datas. A edil de Igualdade, Silvia Agrafojo, explica que “o obxectivo do obradoiro de comercio electrónico é adquirir os coñecementos prácticos para desenvolver un negocio de venda de produtos ou servizos en liña”. Buscarase que as alumnas aprendan a contratar unha web, comprendan como funciona a publicidade na Internet e que sexan quen de planificar campañas. M.C.