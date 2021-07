Últimos convites para os concertos na praza do Tapal do Noia Harp Fest

NOIA. A vila de Noia prepárase para acoller a nova edición do certame internacional Noia Harp Fest, que se celebrará do 4 ao 6 de agosto. Artistas de Italia, Bretaña, Lituania, Francia, Paraguai, Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía e Murcia daranse cita cun certame único no noroeste ibérico, no que a arpa é o eixe vertebrador dun programa ateigado de pluralidade estilística. Tan só quedan dispoñibles convites para os concertos nocturnos na praza do Tapal, que se celebrarán durante as tres xornadas a partir das 22.00 horas. As persoas interesadas en asistir deberán enviar un correo electrónico a programacionconcellodenoia@gmail.com. m.t.