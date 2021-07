Últimos días de solicitar las ayudas para adquirir material escolar en Noia

Noia. Este miércoles, 7 de julio, es el último día para solicitar las ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico y para la financiación del servicio de comedor escolar que ofrece el Concello de Noia para al alumnado que curse educación infantil y primaria en el municipio, así como a los centros de enseñanza especial.

“Con estas axudas perséguese a correcta escolarización dos nenos e nenas pertencentes ás familias empadroadas no concello de Noia, así como de facilitar a conciliación de vida laboral e familiar mediante a axuda do finanzamento do servizo de comedor escolar”, señalaron fuentes municipales.

Podrán tener la condición de beneficiarias las familias que cumplan los seguintes requisitos: los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en el Concello noiés, con un mínimo de 6 meses de antigüedad; tener algún hijo/a matriculado/a en alguno curso de educación infantil o primaria, en un centro público o concertado sito en el término municipal de Noia para el curso 2021-2022, y no superar los ingresos brutos per cápita de la unidad familiar la cantidad del salario mínimo interprofesional anual correspondiente al año 2019 (12.600 euros).

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro o en la sede electrónica. m. t.