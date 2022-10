Últimos días para visitar en Lousame a mostra de óleos de Juan Lorenzo

LOUSAME. Juan Carlos Lorenzo Jamardo, pintor autodidacta e veciño de Tállara, exhibe en Lousame a súa segunda exposición de pintura na vila, denominada Sempre con Lousame. Atópase na sala de exposicións da casa da cultura, onde pode visitarse ata finais de mes, e recolle 30 óleos, dos que 24 son de paisaxes lousamiás e os outros catro son bodegóns e embarcacións, en lembranza do tempo que estivo embarcado. Juan Carlos Lorenzo Jamardo comentou que “dende pequeno sempre me gustou pintar, máis ben a carboncillo. A raíz do meu retiro, contactei cun veciño e comecei”. Así mesmo, explicou o seu proceso creativo: “vexo un sitio que me gusta, sácolle unha foto e, como me encanta pintar, dedícolle calquera hora que teño libre”. Prefire pintar na casa que ao aire libre porque “síntome máis cómodo, só coas fotografías”. ecg