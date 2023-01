Un ciclo teatral reunirá a 600 estudantes da vila pobrense

A Pobra. Cinco funcións integran a Mostra de Teatro para escolares que se desenvolverá na Pobra os días 2, 7, 9, 14 e 16 de febreiro, ás 11.00 horas, no Teatro Elma, polo que pasarán 600 escolares de distintos graos de ensinanza (Infantil, Primaria e 1° da ESO).

As sesións comezarán o día 2 con Cantaxoga, de Migallas Teatro, un musical con sketchs cómicos relacionados cos contidos das cancións. O día 7 será a quenda de 4 monos, a cargo da Tropa de Trapo, un espectáculo de narración oral, música en directo e teatro de obxectos.

O ciclo proseguirá con H2...OH!, de Ghazafelhos, o día 9. Baseada no libro de María Canosa, achega as curiosidades científicas que experimentamos no noso día a día e ás cales uns extravagantes científicos lle darán resposta.

Xarope Tulú representará o día 14 Rilla rilla, unha función que tenta pór de manifesto a variedade dialectal do noso idioma. A través dun concurso sobre a lingua galega, o público mergullarase en vocábulos que case nunca medran nos libros.

O ciclo finalizará o día 16 da man de Marcos Escudero e Con area cousas debuxo, peza que fusiona varias técnicas para contar historias a través de imaxes que se trazan con area para proxectalas. s. s.