Un mar más limpio gracias a Econoia

Este viernes los mariscadores de la cofradía San Bartolomé de Noia cambiaron el rastro por bolsas de basura para continuar su lucha contra la basuraleza. Ciento cincuenta profesionales participaron en una limpieza en la zona de Seilán (Outes) que se enmarca en el proyecto Econoia, impulsado por el pósito para tratar de acabar con la basura marina y mantener en buen estado sus zonas de trabajo.

Se trataba de la novena y última salida que contempla este plan. Al final, retiraron 7.705 kilos de desechos, de los que 6.000 eran maderas pintadas de viejas embarcaciones. Entre los desperdicios también había “tres neveiras, plástico, pneumáticos... e un vertedoiro incontrolado de escombro que ten que retirar o Concello, ao que daremos parte”, señaló Liliana Solís Pais, la bióloga de la mencionada entidad marinera.

Restos que un grupo se encargó de seleccionar y clasificar. Según indicaron desde la cofradía, en las ocho limpiezas anteriores realizadas en este proyecto se recogieron un total de 44.168 kilos de residuos de todo tipo, lo que equivale a 164 metros cúbicos y 300.608 objetos.

Solís reconoce que se superaron todas las expectativas, “desgraciadamente de lixo tamén, pois non se imaxinaba ninguén que houbera tal cantidade”. Y a la pregunta de si se siente satisfecha con los resultados, asegura que “limpáronse 15 quilómetros da costa do esteiro do Tambre, no entorno dos bancos marisqueiros; desde logo esa costa xa non volverá ser a mesma”.

Paralelamente, la bióloga recuerda que la iniciativa “non só consiste en mellorar o estado da costa, senón tamén que sirva de concienciación e sensibilización á xente. Esta é a súa casa e o seu medio de vida e témolo que ter ben conservado”, indicó.

El punto y final lo pondrán dentro de dos semanas con un coloquio en el que se expondrán los resultados del proyecto. Un acto que aprovecharán para presentar el plan previsto para 2021-2022 con otra charla sobre redes fantasma y basura marina a cargo de la Cemma.

Liliana Solís avanzó que la segunda fase de Econoia arrancó con la exposición Arte da mar en O Freixo el pasado mes de agosto. A mayores “vai haber dúas limpezas máis este ano e catro máis en 2022” y, como novedad, otras cincuenta personas se sumarán a este nuevo proyecto.