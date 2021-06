Ás 22.15 horas deste domingo e a causa dun raio orixinouse un incendio detrás do hospital comarcal do Barbanza, en Ribeira, no monte de San Alberte. Queimáronse un total de 400 metros cadrados. Interviñeron efectivos do GAEM cunha motobomba municipal, un axente forestal, unha brigada de distrito forestal e a Policía Local.