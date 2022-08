Un roteiro vai poñer en valor o Camiño Real boirense

Boiro. O Concello de Boiro, a través da área de Memoria Histórica, vai desenvolver dende setembro unha actividade denominada Roteiro da memoria polo Camiño Real.

O obxectivo desta actividade é poñer en valor a ruta do Camiño Real e recuperar a memoria histórica, patrimonial, cultural e social dun lugar emblemático do municipio. Foi a primeira vía de comunicación que tivo Boiro e recolle moitos elementos patrimoniais e da memoria colectiva. A zona de Cimadevila foi centro administrativo, comercial e social da vila durante moitos anos, polo que a ruta que se vai realizar ten elementos significativos da memoria colectiva.

O percorrido transcorre dende Cimadevila, pasa polo Camiño Real e vai ata Ponte Goiáns. En concreto, vaise actuar en lugares significativos da historia do municipio, como a Praza do Cuartel Vello, a entrada ao Camiño Real, a Praza da Igrexa, a Casa da Tenencia e a fonte de Ponte Goiáns, co obxectivo de dar a coñecer a memoria colectiva do noso pobo por medio de traballos realizados pola administración local boirense.

Esta iniciativa turística e cultural foi presentada este mércores pola edil responsable da área de Memoria Histórica, Dores Torrado. s. s.