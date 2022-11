La víctima de intento de agresión sexual por parte de José Enrique Abuín, ‘El Chicle’ en diciembre de 2017 en Boiro y de secuestro, ha ratificado, en la vista que se celebra contra él por la presunta violación a su cuñada, que este le quitó el móvil, le agarró el cuello y que tenía también un cuchillo en la mano.

Su relato de los hechos, a preguntas de la acusación particular, coincidió en parte con el que la cuñada de Abuín expuso en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por una presunta agresión sexual cometida contra ella en enero de 2005.

En esta sesión, con presencia de nuevo del padre de Diana Quer -- por cuyo asesinato Abuín fue condenado a prisión permanente revisable-- la víctima de Boiro ha explicado que la cuñada de Abuín, con la que trabajaba, le dijo a ella y a otras compañeras que había sido violada por este familiar.

En cuanto a lo que a ella le sucedió -- delitos de detención ilegal consumado y otro de agresión sexual en grado de tentativa por los que ‘El Chicle’ fue condenado a cinco años y un mes-- expuso: “Me agarró por el cuello y me pidió que le diera el teléfono móvil”. Además, señaló que trató de meterla en el coche “y lo consiguió”, llevando, además, “un cuchillo en la mano”.

En el juicio, ha declarado un guardia civil que ha confirmado que el lugar de la capilla de San Lorenzo donde, según la cuñada de Abuín se produjo la agresión sexual, es una zona rural “aislada”. “Estaba normal”, dijo otro agente sobre el momento en que este fue detenido.

FAMILIARES DE ‘EL CHICLE’

Esta jornada ha proseguido con la declaración de testigos para concluir el jueves con los citados para ese día, así como los informes y la lectura de las conclusiones. Acusación particular y Fiscalía piden para José Enrique Abuín 15 años de prisión mientras que el acusado ha negado los hechos que se le imputan en su primera declaración.

La sesión de este miércoles ha continuado con el testimonio, entre otros, de familiares de Abuín, en concreto un primo y una tía, a los que llevó la defensa como testigos y a los que esta parte les preguntó sobre el día de los hechos. Antes, tanto madre como hijo han negado haber declarado en el juzgado de Noia e, incluso, cuando se les mostró su firma aseguraron no recordarlo.

“Yo no fui a ningún lado, a mí no me diga”, dijo la tía del acusado al ser preguntado por esta comparecencia. “Eso no lo voy a contestar”, aseguró al ser cuestionada si había prestado dinero a su sobrino. Finalmente respondió con un “sí” al comunicarle el tribunal que estaba en la obligación de contestar.

Antes que ellos, han declarado un excompañero de trabajo de ‘El Chicle’, que confirmó que ese día el acusado llegó tarde a trabajar, y otro examigo que declaró haber visto su coche sobre “las nueve, nueve y pico” por la zona que queda cerca del lugar de la fábrica de muebles donde trabajaba. Todo esto a preguntas de la defensa en base al argumento del procesado de que esa mañana no estuvo con su cuñada y que ha utilizado para negar ser el autor de la agresión sexual.



A CORUÑA. E.P.