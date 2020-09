Unha pasarela permitirá coñecer de primeira man a actividade en Testal

Noia. Coñecedores do interese que xenera a actividade marisqueira nos turistas que se achegan nos seus días de descanso á comarca, nas próximas semanas está previsto que se monte un graderío en Testal para que todas as persoas que o desexen poidan seguir o proceso de clasificación e procesado do berberecho de Noia. Trátase dun proxecto co que a confraría San Bartolomé quere dar a coñecer a actividade “facilitando as visitas sen ter que entrar na lonxa, sin interromper e sin poñer en perigo a subasta e clasificación”, explicou o secretario do pósito noiés, Adelino Freire, asegurando que será unha medida interesante tendo en conta a situación sanitaria actual, “xa que non se permite entrar a ninguén que non sexa socio, polo que a pasarela facilita que se vexa todo dende fóra sen entrar”. Ademais, impulsarán “o turismo de proximidade”. m. t.