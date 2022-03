Unha profunda remodelación paralizará o deterioro do centro cultural de Taragoña

Rianxo. O Plan Único da Deputación da Coruña financiará o mantemento e mellora da accesibilidade no centro cultural e deportivo de Taragoña, no municipio de Rianxo. O ente provincial financia preto do 95 % do custo total das obras (98.343 euros) cunha achega de 93.343 euros, mentres que os 5.000 euros restantes son aportados polo Concello.

O inmoble foi construído aproximadamente en 1990 por unha sociedade sen ánimo de lucro na que estaban integrados veciños e veciñas da parroquia de Taragoña. O edificio permaneceu máis dunha década pechado, acollendo só pequenas actividades, e pasou recentemente a ser de titularidade municipal. Co fin de paralizar o seu estado de deterioro e ofrecer unhas instalacións máis seguras e accesibles, o Concello inclúe no Plan Único da Deputación as obras para reparar as fachadas e dotar á construcción de novos elementos para mellorar a accesibilidade.

O proxecto dotará dun ascensor e dunha rampa de acceso. Ademais, repararanse os piares exteriores situados no soportal que dá acceso ao edificio, dando resposta ao seu mal estado actual, que pode incluso chegar a comprometer a estabilidade da estrutura. No soportal tamén se realizarán tarefas de reparación dos desprendementos na parte inferior do teito. Os traballos contemplan así mesmo a mellora estética do lugar, coa limpeza e pintado das fachadas, exceptuando as da escola unitaria, que se atopan en bo estado.

Antes de proceder ao pintado, repararanse as gretas ou desprendementos. Do mesmo xeito, no interior executaranse pequenas reformas resultantes da instalación do ascensor, como cambios no pavimento e de portas de acceso a despachos, á cafetería e ó salón de actos. En relación á fachada sureste, que está en ladrillo visto, limparase e revestirase con morteiro hidrófugo. As tarefas atópanse en fase de licitación e as empresas interesadas poden presentar ofertas ata o 31. O prazo de execución será de tres meses. s. s.