Veciños e negocios engalanarán Santa Uxía para o Nadal

Aínda que o groso da programación de Nadal chegará en decembro, o Concello de Ribeira xa está a preparar distintas actividades que a concelleira de Cultura, María Sampedro, presentou este martes. Tal é o caso dos concursos de embelecemento de Nadal para a decoración de fachadas e xardíns, e tamén para decoración de escaparates de comercios e locais de hostalería.

As bases destes concursos publicáronse este martes no Boletín Oficial da Provincia (tamén se poderá acceder a través da web municipal) e conforme ás mesmas vanse repartir un total de 1.800 euros en premios para as tres mellores decoracións en cada modalidade: comercios, locais de hostalería e vivendas particulares.

As persoas interesadas en participar deberán decorar os establecementos dos seus negocios ou fachadas de vivendas como data límite o 18 de decembro e mantelos ata o 6 de xaneiro. A fotografía da decoración e a ficha de participación cuberta deberán enviala do 12 ao 19 de decembro para que dende Cultura se poidan publicar no Facebook do Entérate e as máis votadas serán as gañadoras.

Ademais destes concursos, tamén se van celebrar obradoiros de arte floral en todas as parroquias do municipio, que se desenvolverán dende o 12 de decembro ata o 23 e no que os participantes aprenderán a facer os seus arranxos florais e decoracións para adornar nas mesas e nas casas durante as festas.

Estes obradoiros serán gratuítos, terán lugar polas tardes, un día en cada parroquia a excepción de Ribeira onde se organizarán dous, de 18.00 a 20.30 horas e neles poderán participar veciños e veciñas maiores de 16 anos. Haberá un máximo de vinte prazas por parroquia. A inscrición para participar poderá facerse no centro cultural Lustres Rivas a vindeira semana, e o día 30 publicaranse as listaxes de admitidos.

Por outra banda, María Sampedro recordou que dende fai quince días está aberto o prazo para participar no concurso escolar para elixir o cartel e a postal de Nadal que se utilizarán de imaxe na cartelería do Concello de Ribeira.

Por último, a tenente de alcalde ribeirense avanzou que, pensando nas vacacións escolares da poboación infantil do municipio, o Concello preprarará un programa de actividades especial para estas datas, así como os campamentos para axudar ás familias coa conciliación.