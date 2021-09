Vilablues Fest hará vibrar Noia con tres jornadas de conciertos de alto nivel

NOIA. Tras el éxito de la pasada edición, el festival internacional Vilablues recalará por segundo año consecutivo en la villa noiesa, donde se celebrará la cita musical los días 1, 2 y 3 de octubre. Así, el público de Noia podrá disfrutar en directo de artistas como Espiño, Adrián Costa, Mallou, Shanna Waterstown, Combo Batanga, Blues do País, Shirley Davis y The Silverbacks o J.P. Bimeni y The Black Belts. A través de su página de Facebook la organización del evento informó de que están “a pechar os últimos flocos e en moi pouco tempo publicaremos o cartel completo con horarios, localización dos diferentes escenarios e, o máis importante, a venda de entradas”. Como ya sucedió en 2020, esta edición estará marcada lógicamente por la crisis del COVID y las limitaciones y medidas sanitarias impuestas para estos espectáculos. M. T.