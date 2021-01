Vinte e catro denuncias en materia sanitaria en Rianxo só nunha semana

RIANXO. No marco dos operativos de vixilancia e control do peche perimetral do concello de Rianxo para o

cumprimento das medidas sanitarias establecidas fronte á pandemia da COVID, a Policía Local cursou entre os pasados días 11 e 18 deste mes un total de 24 infraccións en materia sanitaria. Asimesmo, no transcurso dunha inspección efectuada nun local hostaleiro o día quince foron denunciadas seis persoas que se atopaban no seu interior. Ademais, dende que se decretou o peche perimetral do municipio, os axentes da mencionada localidade deron cumprimento a un total de 847 requirimentos de información relacionada cas distintas medidas sanitarias postas en marcha polas autoridades sanitarias competentes, froito de varias chamadas recibidas da veciñanza e procedentes doutros concellos da comarca do Barbanza. s. S.