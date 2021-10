Vinte e dous ribeirenses comezaron as clases do cuarto ciclo da USC

RIBEIRA. Os alumnos do 3º curso do IV Ciclo da USC sede Ribeira comezan xa a recibir as súas primeiras clases. Un total de 22 persoas maiores de 50 anos formalizaron a súa matrícula. O acto de apertura consistiu nun relatorio introdutorio a cargo da directora do programa, Mª Esther Olveira, profesora titular da Facultade de Ciencias da Educación. A directora felicitou ós alumnos polo seu interese en medrar en coñecementos e animounos a participar na selección de novos seminarios que terán lugar na sede de Ribeira, así como a acudir aos encontros, concertos e conferencias aos que serán convidados. O curso finalizará no mes de maio e nel impartiranse as materias de Nutrición, Aprendizaxe Emocional e Benestar, Patrimonio Bibliográfico e Documental, Introdución á Zooloxía, Psicoloxía e Historia da Arte de Galicia. s. souto