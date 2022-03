Vinte e seis artistas expoñen os seus gravados sobre ‘Aires d’a miña Terra’

Ribeira. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acolle ata o día 26 de abril a exposición Aires d’a miña Terra/Gravado V33, na que se recrea este poemario de Curros Enríquez por medio das obras elaboradas por 26 artistas do Barbanza no taller do Museo do Gravado.

O alcalde, Manuel Ruiz, resaltou o papel docente dos profesores José Fuentes e Antonio Navarro, que lles ensinaron aos artistas participantes no taller a novidosa técnica coñecida como gravado V33, creada polo propio profesor Fuentes, da Universidade de Salamanca.

Pola súa parte, a concelleira de Cultura, María Sampedro, recordou que as obras que agora se exhiben foron elaboradas hai dous anos, cadrando co 140 aniversario da publicación de Aires d’a miña Terra, unha liña de traballo continuada cun novo obradoiro en 2021 no que se compuxeron creacións en homenaxe de Rosalía de Castro.

Os 26 artistas son: Manuel Ayaso, Manoel Bonaval, Óscar Bonigno, Paco Casal, Ramón Conde, Elena Fernández, Marina Garzón, Yolanda Herranz, Claudia Lestón, Eva Raquel Liñeira, Aida López, Merino, Mónica Montero, Antonio Navarro, M. José Nieto Clemente, Lola Pardo, Marian Paredes, Pitusa, Maralla, J. Manuel Pérez Abalo, Antonio Pérez, Héitor Picallo, Ester Benzalá, Pastor Rodríguez, Alba M. Souto Carrillo e Pura Villar. A mostra pode visitarse de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00 horas e os sábados de 11.00 a 14.00. A entrada é gratuíta. suso souto