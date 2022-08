Vinte nenos de Lousame desfrutan dun programa de actividades en inglés

LOUSAME. Vinte nenos e nenas de Lousame, con idades comprendidas entre os 5 e os 10 anos, participan no local social do Sanguiñal na segunda quenda das Leisure Activities in English, un programa gratuíto de actividades educativas e de ocio impartidas unicamente en inglés polas voluntarias turcas Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas. A concelleira de Xuventude e Servizos Sociais, Silvia Agrafojo, e o técnico de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral, asistiron á segunda sesión do programa. “Esta iniciativa é unha boa oportunidade para practicar inglés dunha forma lúdica á vez que coñecemos novos amigos e amigas”, explicou Silvia Afrafojo. As actividades inclúen pintura, karaoke, música, xogos, cine, creatividade, teatro, conversas e moito máis, todo en lingua inglesa. Esta segunda quenda terá lugar ata o vindeiro día doce de agosto. S. Souto