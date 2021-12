Visita do alumnado do taller de emprego ó centro de xardinería de Espiñeira

Boiro. O alumnado do Obradoiro de Emprego en Xestión Forestal Torre Goiáns realizou unha visita ao Centro de Xardinería de Espiñeira, en Boiro, para coñecer a finca e ver as especies que nela hai. Alí tiveron a oportunidade de percorrer a finca acompañados do persoal do centro e de facer un recoñecemento botánico de especies forestais, autóctonas e foráneas.

Das especies foráneas, tendo en conta o seu uso en paisaxismo, o alumnado destacou o ciprés dos pantanos, a Sequoya ou o exemplares de tulipero de virxinia. Resalta tamén a plantación de cerdeira, cun total de mil douscentos pés, como árbore de produción de madeira debido á alta calidade da mesma e por ser das poucas plantacións existentes deste tipo.

Cómpre lembrar que a formación deste obradoiro de emprego está dividida en dúas especialidades, con dez alumnos cada unha. Unha delas é de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, e a outra versa sobre repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Ademais da formación teórica, o alumnado realizará prácticas en espazos naturais do municipio, como por exemplo a finca do Pazo de Goiáns ou o entorno de Neixón.

O Concello de Boiro desenvolve o obradoiro de emprego en xestión forestal Torre Goiáns mediante o financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta, ao abeiro das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade autónoma. m. t.