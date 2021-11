Visita formativa dunha vintena de mozos á sede de Congalsa co Xuventude Mentoring

A Pobra. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañou este martes a unha vintena de mozas e mozos nunha visita á sede de Congalsa, situada no polígono industrial A Tomada, en A Pobra. Esta visita é unha das actividades do programa Xuventude Mentoring, programa pioneiro de formación e mentorización desde o ámbito da educación non formal para favorecer a empregabilidade da xente nova.

Pichel explicou que con esta iniciativa búscase “axudar á mocidade na transición da vida académica ao mercado laboral”, así como “amosar ás empresas todas as capacidades e o talento que posúen as mozas e mozos galegos”. Para conseguilo ofrécese aos participantes o apoio directo de expertos, empresarios e profesionais con experiencia que actúan como mentores.

Destacar que Congalsa é unha das entidades sociais, empresas, asociacións empresariais e clústeres que participa nesta iniciativa que a Xunta de Galicia desenvolve en colaboración co Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións para a Xestión Universitaria (Cixug) e as tres universidades galegas. m. t.