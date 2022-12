Visita itinerante de Papá Noel e os Reis en O Son

Porto do Son. Os pequenos de Porto do Son viven un Nadal único grazas ás actividades programadas polo Concello para estas datas, nas que as nenas e nenos serán os grandes protagonistas. Como dende hai un par de anos, Papá Noel e os Reis Magos percorren o municipio de maneira itinerante, visitando todas as parroquias sonenses. O día 23, o roteiro de Papá Noel arrincará no Club Náutico de O Son, onde estará de 11.00 a 14.00 horas, e estenderase ata as 20.00 horas polas parroquias.

Pola súa banda, o día 5 os Reis percorrerán os núcleos e, ás 18.10, comezará a cabalgata na fachada marítima sonense, acompañada do pasarrúas A raíña do Nadal. ecg