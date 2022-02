Voga-Voga marca o rumbo das boas prácticas

Noia. O proxecto Voga-Voga, que puxo en marcha a Asociación Misela en 2020 grazas a unha achega concedida pola Consellería do Mar a través do GALP, ten como obxectivo promover que persoas con discapacidade se formen e se impliquen para que a ría de Muros-Noia sexa unha costa libre de residuos, a través da limpeza da mesma e do tratamento do plástico recollido.

Recentemente, a cidadanía do Galp Costa Sostible decidiu designar o proxecto Voga-Voga de Misela para a reducción dos residuos plásticos no medio mariño como iniciativa exemplificadora de boas prácticas no seu territorio, no marco do certame Bitácoras do Mar.

Cómpre lembrar que a entidade participou tamén no proxecto Tanza promovido por seis dos GALP galegos e, a través del, dan continuidade a iniciativa do Voga-Voga con outras entidades na Aula Sostible do Freixo.

Proxectos que marcan o rumbo a seguir a prol do mar, ese que tanto nos dá. CG