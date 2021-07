Volve a case todos os peiraos de Área a pesca recreativa

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a traballar nun cambio normativo que permitirá levantar a prohibición da pesca non profesional en superficie nos peiraos en 106 das 122 dársenas de titularidade autonómica. Así o explicou este martes a presidenta do ente público, Susana Lenguas, nunha resposta a unha pregunta na Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo no Parlamento galego.

Ao respecto, Lenguas indicou que deste xeito a Xunta autorizará no 85 % das dársenas unha actividade que está prohibida desde 1972 de acordo tanto coa lexislación estatal como autonómica.

A nova normativa clasificará os portos en tres niveis en función da posibilidade de acoller a pesca recreativa entre as súas actividades. Así, establece un total de 28 portos libres de toda restrición; 78 nos que se permitirá esta práctica condicionada por zonas ou horarios e 16 nos que non se poderá realizar por razóns de seguridade ou operatividade portuaria.

Nos portos dos concellos de Área autorizarase total ou parcialmente en Caión, Razo, Malpica, Barizo, Santa Mariña de Ponteceso, Corme, Laxe, Camelle, Arou, Santa Mariña de Camariñas, Camariñas, Muxía, O Sardiñeiro, Fisterra, Corcubión, Brens, Ézaro, O Pindo, Portocubelo, Muros, Os Muíños, Esteiro, O Freixo, A Barquiña de Outes, O Conchido, A Barquiña de Noia, Noia, Boa, Portosín, Porto do Son, Corrubedo, Aguiño, Castiñeiras, Ameixido, Insuela, Palmeira, A Pobra, Escarabote, Cabo de Cruz, Ancados, Bodión, Taragoña, Rianxo e Rañó. En canto á prohibición total seguirá vixente en Quenxe (Corcubión), Testal (Noia) e Ribeira.

O cambio normativo, que se atopa en fase avanzada de tramitación, non entrará en vigor ata a publicación da resolución no DOG e farase efectivo a través do procedemento correspondente en sede electrónica da Xunta. Portos traballa co obxectivo de que este verán poida quedar levantada a prohibición.