Vox Stellae chega á vila noiesa co ciclo Vilancicos de galegos

Noia. A Fundación Araguaney-Puente de Culturas, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e o coro Vox Stellae organizan o ciclo de concertos Vilancicos de galegos, proxecto realizado ao abeiro do Fondo de Proxectos Xacobeo 21-22 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

O ciclo constará de dous concertos, ambos en templos especialmente relevantes de diferentes rutas do Camiño de Santiago, co obxecto de difundir contidos en lingua galega, o patrimonio cultural e as rutas de peregrinación xacobeas. O primeiro concerto na vila noiesa celebrarase este venres 30 de xullo, ás 21.15 horas na igrexa de San Martiño da localidade.

Para asistir é preciso solicitar invitación previamente no email programacionconcellodenoia@gmail.com. Os interesados poderán reservar dúas invitacións por persoa. O prazo para facelo finaliza este venres ó mediodía.

O programa do concerto está composto por trece pezas, divididas en tres grupos temáticos segundo criterios musicolóxicos: dúas obras que non son propiamente vilancicos de galegos, senón obras de cancioneiros ibéricos dos séculos XVI e XVII; catro pezas chegadas de América; e sete vilancicos de galegos creados para varias catedrais españolas, como as de Valladolid, Lleida, Valencia, Salamanca ou Zaragoza.

Esta actividade cultural céntrase na forma musical da panxoliña, que a pesar da crenza popular é a máis propia e predominante do barroco na música ibérica. m. t.