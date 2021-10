Vuelve el cine documental a Outes con la Mostra Mares da Fin do Mundo

outes. Los aficionados al cine documental, o aquellas personas que quieran profundizar en la pesca sostenible y sus beneficios o en el medio ambiente marino, tienen una cita en el municipio de Outes. La localidad acogerá la cuarta edición de la Mostra Internacional de Cine Documental Mares da Fin do Mundo, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre. La iniciativa, organizada por el Concello outiense, cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia. Aunque todavía no se ha revelado la programación del evento, una de las novedades de este año es la inauguración de una sección competitiva. El documental más votado por el público recibirá un premio de 500 euros y el trofeo O Sancosmeiro. Más novedades e información sobre el evento en la página web https://maresdafindomundo.gal. m. c.