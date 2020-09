Vuelven a su origen los motores Ayón, patentados en Noia

Por primera vez en la historia el motor Ayón, que atesora la asociación Mar de Noia, volvió a sus orígenes. Sus piezas fueron creadas desde 1945 hasta 1984 en Fundiciones Franco, en Santiago de Compostela, una empresa que ya ha desaparecido.

“Facíanse uns moldes de madeira de todas as pezas da máquina, que se levaron a fundir en bruto a Compostela. Logo viñan para Noia, onde se rectificaban: pulíanse, limábanse, axustábanse... e montábanse”, explicó el presidente del citado colectivo, Félix González, quien afirma que “o éxito do señor José Rodríguez Fernández, quen o patentou cunha fábrica de setenta traballadores na comarca, foi que funcionasen”.

González, acompañado por otros miembros de la entidad que preside, entre ellos José Ons Sabugueiro, trasladó el miércoles uno de los históricos motores, de ocho caballos, hasta la capital gallega para iniciar así los preparativos de Mar de Noia de cara al Año Santo 2021 con la grabación de un spot publicitario.

Respecto al mismo, Félix González comentó que “as imaxes do anuncio serán as da propia contorna da catedral, mentres que a música corresponde ao cantautor galego Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, que este verán actuaron na Praza do Tapal de Noia, onde interpretaron a canción adicada a este motor: Muiñeira do Ayón”.

La pieza audiovidual, creada por dos técnicos profesionales, verá la luz en las próximas semanas. “O motor do Ayón arranca con mecha e manivela, polo que queremos conmemorar o inicio do Ano Santo desta maneira”, dijo el dirigente del colectivo noiés.

Asimismo, avanzó que ya tienen cerradas otras dos actividades para los meses de junio y julio del próximo año que se llevarán a cabo en el edificio de la Sociedad Liceo.

Resaltar que en la Praza do Obradoiro el Ayón, además de llamar la atención de los peregrinos, también recibió la visita de nietos del personal de la citada fábrica, así como de marineros de Fisterra.