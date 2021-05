Xa é municipal o parquin subterráneo da Praza do Centenario ribeirense

RIBEIRA. Tras longas negociacións para o rescate da concesión, o parquin subterráneo da Praza do Centenario de Ribeira xa é propiedade do Concello. Se ben o seu mantemento corre dende agora a cargo da administración local, a xestión proseguirá de forma interina en mans dos administradores concursais por un prazo non superior a dous meses: un período de transición concibido para, entre outras cuestións, buscar un acordo cas distintas partes implicadas (administradores concursais, inmobiliaria Proinsa e acredores como o Sareb) que permita liquidar o contrato e que a Corporación teña liberdade para elixir o futuro modelo de xestión. Primeiro fará unha valoración do estado do inmoble que servirá de base para o acordo. De non prosperar, o Concello optaría por adxudicalo a un novo concesionario nas mesmas condicións. s. s.