Xerou un movemento económico de 656.100 € en compras a campaña pobrense Raña e Gaña

A Pobra. A campaña Raña e Gaña organizada no Nadal polo Concello da Pobra, a plataforma de comercio electrónico DEAN.shop e a patronal xerou un movemento de 656.100 €. A iniciativa desenvolveuse do 3 de decembro ó 5 de xaneiro, período no que se distribuíron máis de 65.000 tarxetas en 55 establecementos comerciais e de servizos da localidade.

Isto supuxo o repartimento de máis de 600 agasallos por un importe aproximado de 15.000 euros.

Un dos premios máis ansiados da campaña era a viaxe familiar a Eurodisney que apareceu nun rasca xa no final da campaña. Novamente, a persoa agraciada resultou ser unha veciña da Pobra: María Dolores Rosende Piñeiro, tras realizar a súa compra en Sport Maniotas.

Participaron negocios de distinta natureza que son o reflexo da listaxe heteroxénea de obsequios, que aínda se poden recoller ata o día 28 de febreiro. No caso das contribucións do comercio especifícase a tenda á cal acudir, mentres que no relativo aos artigos procedentes das empresas colaboradoras, é preciso achegarse ata a oficina de turismo situada na Casa Mariñeira, onde están expostos os agasallos. s. souto