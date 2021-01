Xerou un negocio dun millón de euros a ABE ca campaña de Nadal

A Asociación Boirense de Empresarios (ABE) comeza o ano con catro importantes motivos para a esperanza no fortalecemento da economía local e que demostran que a unión do pequeno comercio e do sector empresarial pode acadar bos resultados aínda en condicións adversas.

Na campaña de Nadal que vén de rematar repartíronse un total de 80.000 tarxetasrasca, o que dá unha proxección de volume de negocio que implicou e que a patronal boirense cifra en máis dun millón de euros, calificándoa de “unha campaña á altura dos mellores anos”.

Asimesmo, entregáronse máis de tres mil premios directos, outros tres nas campañas online e tres máis para os clientes que tardaron menos tempo en resolver as pistas do Scape Room organizado polos escaparates da vila.

Aínda está pendente o sorteo do soldo de 300 euros durante seis meses, que terá lugar o vindeiro luns.

En canto ós bonos-regalo, a directiva do colectivo empresarial indica que “foi sen dúbida unha das mellores ideas que tivemos nos últimos anos, pois ata o día de hoxe vendéronse bonos por valor de 22.675 € (tanto para aguinaldos de empresa como a particulares que os deron como regalos de Nadal) o que supón un grande éxito”. Ó respecto cabe indicar que ese importe revirte integramente nas empresas asociadas.

En materia de subvencións, a ABE superou o pasado ano o récord de solicitudes presentadas (70), de subvencións aprobadas (65) e, sobre todo, de cartos conseguidos para os socios e socias da entidade: un total de 245.000 euros en axudas directas.

Outro importante récord a destacar no balance do colectivo empresarial boirense, que preside Daniel García, é o referente ás novas altas. En 2020 foron 30 os empresarios e empresarias que decidiron sumarse á gran familia da ABE, “un incrible crecemento que nos reforza para seguir traballando aínda se cabe con máis ganas”, indican.