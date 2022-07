A andaina pontecesá tivo máis de 70 persoas

PONTECESO. Un total de 77 persoas veñen de participar na andaina Camiñar na Noite. Esta proposta do Concello de Ponteceso, que vai gañando adeptos xornada a xornada, é a única da comarca que dá a coñecer todos os venres os recunchos máis característicos da vila. Desta volta, as e os participantes percorren os seis quilómetros que conformaban a ruta por Langueirón. Ao igual que nas rutas anteriores a acollida foi moi positiva. A seguinte andaina será o venres 29 de xullo ás 21.30 horas e nela percorrerán Corme Porto saíndo da Praza da Ribeira. Todo aquel que queira participar ten para inscribirse ata este xoves de 09.00 a 14.00 horas no rexistro xeral do Concello ou na oficina municipal de Corme, así como a través da sede electrónica do Concello de Ponteceso. Para máis información, pódese contactar coa Área de Turismo do Concello nos números de teléfono 981 714000 e 881 984 470 ou en turismoponteceso@ponteceso.net. C. G