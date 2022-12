A furna de Osmo de Corme na portada do calendario Ceos Galegos de 2023

Ponteceso. En plena candidatura para que a Costa da Morte sexa declarada como Destino Turístico Starlight (un dos maiores da península), a edición 2023 do calendario Ceos Galegos leva a furna de Osmo, de Corme (Ponteceso), á súa portada.

Trátase dunha imaxe do ceo nocturno desde o interior da furna, que permite observar a Vía Láctea e constelacións típicas de verán, como a Aguia ou o Arqueiro e, incluso, a estrela Rosalía de Castro.

A edición 2023 deste proxecto de divulgación da ciencia a través de imaxes do ceo nocturno conta de novo cos textos explicativos do catedrático baiés de Electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela, Jorge Mira, e complementase con poesías de Estíbaliz Espinosa.

No interior, o calendario acolle outra imaxe da Costa da Morte, a Vía Láctea por riba do coído de Touriñán (Muxía) que, segundo os promotores desta iniciativa “é unha homenaxe á catástrofe do Prestige”. As dúas imaxes foron tomadas polo do fotógrafo compostelán Fins Eirexas.

Esta é a sexta edición de Ceos Galegos e as imaxes, xunto con outras 12 de todo o país, foron escollidas entre case un cento das recibidas para aparecer no almanaque de 2023, que está dispoñible en 90 librarías galegas e unha madrileña, entre elas dúas de Carballo (Clarión e Brañas). M. L.