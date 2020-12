A Laracha acollerá a peza teatral “Soa” de Rogelia dos Outeiros

A Laracha. A representación teatral Soa chega este domingo á Casa da Cultura da Laracha a partir das 18:00 horas. A actriz Rogelia dos Outeiros interpretará a unha muller maltratada física e psicoloxicamente. A obra dirixida por Fran Rei e inspirada no monólogo de Darío Fo La donna sola vai está enfilada a un público maior de 12 anos. A entrada é gratuíta ata completar a capacidade da sala.

Esta era unha das funcións incluída inicialmente tanto nos Venres Teatrais como no programa municipal en torno ao Día internacional contra a violencia de xénero e que o Concello tivera que aprazar no seu momento ante as medidas preventivas pola COVID establecidas polas autoriades sanitarias no mes de novembro en Laracha.

Na organización desta proposta cultural colabora co Concello a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e no marco do programa FalaRedes 2020 e do Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021.