A Laracha incorpora case un millón de euros do remanente para investir en infraestruturas

A Laracha. A Corporación larachesa acordou –coa única abstención do BNG- incorporar aos orzamentos do ano en curso máis da metade do remanente (en concreto, 990.843,60 euros). Gran parte dos fondos destinaranse a actuacións de investimento en infraestruturas públicas.

Na rede viaria contémplanse melloras na parroquia de Torás (rúas Río Anllóns, Río Bradoso e Eusebio Bértoa do núcleo urbano da Laracha), Cabovilaño (estrada O Castro-A Lagarteira e núcleos de Oldán e A Casanova), Coiro e Golmar (estrada de Requesende á Ferrulleira), Coiro (estrada da Ferrulleira á DP 1913 e núcleos de A Ferraría, A Riba, A Fontefría e Fornos), Soandres (núcleo de Compañeiro) e Vilaño e Golmar (estrada O Ramallal-A Piña) e Vilaño (estrada Vista Alegre-Samiro).Tamén se completará a execución da obra de urbanización da estrada entre Bos Aires e O Pereiro que dá acceso ao CEIP Otero Pedrayo, adecuarase o entorno do IES Agra de Leborís, acondicionaranse aparcamentos na Laracha e en Paiosaco, crearanse dous novos parques infantís en Soandres e Erboedo, melloraranse edificios municipais, reforzarase a seguridade na rede viaria con sinalización vertical e horizontal, adquirirase mobiliario urbano e continuarase co desenvolvemento do proxecto de recuperación de topónimos e renumeración das vivendas en núcleos rurais.

Ademais, quedan consignados fondos nos orzamentos para a promoción do turismo coa homologación e sinalización de rutas de sendeirismo e, tamén, para reforzar ás subvencións nominativas ás Comisións de Festas.

Tamén foi aprobada a modificación do anexo de investimentos dos orzamentos do exercicio económico en curso dado que a relación de obras incluídas finalmente no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos (Plan Único Concellos POS+2022) presentaba variacións con respecto á previsión inicial, o que non implica modificacións nos presupostos dado que non cambian nin o importe global solicitado nin a aplicación orzamentaria.

Por outra banda, foron aprobadas con carácter inicial –en ambos casos, coa abstención do BNG- dúas novas ordenanzas municipais. Unha delas é a do novo Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha, que engloba, adapta e regula o funcionamento dos servizos municipais de aula lúdica e Madrugadores. A outra é a reguladora do funcionamento e admisión no viveiro municipal de empresas situado no polígono industrial e que ofrece aos emprendedores laracheses a oportunidade de dispoñer dun espazo físico –naves industriais e oficinas- e as condicións e servizos precisos para a implantación inicial e a consolidación da súa actividade. Complementando a esta normativa municipal, aprobouse a correspondente ordenanza fiscal –coas abstencións dos grupos municipais do PSOE e do BNG- que establece un prezo de aluguer de 900 euros por trimestre para cada unha das dúas naves industriais e de 180 euros por trimestre para cada un dos oito espazos de coworking.

Houbo unanimidade dos tres grupos sobre a conformidade co proxecto de mellora da rede de abastecemento de auga que suporá a construción dun novo depósito de cabeceira na parroquia de Golmar. E tamén sobre a adhesión do Concello á nova sección da Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) denominada Municipios en Transición Justa-Acom en aras de garantir unha mellor defensa das necesidades locais comúns para aproveitar as oportunidades dos fondos europeos vinculados a políticas de transición xusta.

Ademais, a addenda ao convenio en vigor entre o Concello e a Xunta de Galicia para a asunción da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos da Policía Local para excluír desa delegación os procesos de promoción interna foi aprobada coa abstención do BNG.

Salientar, por último, a aprobación de dúas mocións de condena da invasión de Ucraína por parte de Rusia. Ao principio do pleno os concelleiros e concelleiras gardaron tres minutos de silencio en sinal de loito e respecto polas vítimas mortais da violencia de xénero -7 en España no que vai de ano-, do coronavirus e do conflito bélico en Ucraína.