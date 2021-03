A Laracha recupera 42 topónimos nas parroquias de Vilaño e Cabovilaño

O Concello iniciará nos próximos días os traballos de instalación das placas coa numeración definitiva nas preto de mil vivendas situadas nas parroquias de Vilaño e Cabovilaño. En cada casa será colocado un indicador no que se identifica a parroquia, o núcleo exacto e o número definitivo no padrón municipal.

A instalación destas placas trátase da parte final da iniciativa impulsada polo goberno local e dirixida a recuperar a totalidade dos topónimos, o que tamén implica unha renumeración das vivendas do rural regresando ao ordenamento antigo (anos 90) que era máis óptimo e acorde ao correcto emprazamento de cada casa, e o reempadronamento dos veciños nos núcleos afectados.

Ademais, posibilitará manter unha uniformidade nos indicadores ao longo de todo o termo municipal. En concreto, finalmente serán 18 tóponimos os que se recuperan na parroquia de Vilaño (A Lamela, A Barreira, As Fervenzas, Fornelos, O Seixo, Samiro, Vista Alegre, As Avieiras, As Brañas da Viña, O Reigoso, Padrón, A Piña, Vilanova, O Pereiro, As Calzadas, A Telleira, O Pino e Bos Aires) e 24 na parroquia de Cabovilaño (O Agriño, O Cancelo de Arriba, O Cancelo do Medio, O Cancelo de Abaixo, O Chamusco, A Bragueixa, O Piñeiro, A Cacharra, A Torre, A Vixía, As Abeleiras, A Casanova, O Cuartel, O Salgueiral, O Vilar, O Carredo, O Castro, Os Mouriños, Trasande, Fermelle, A Fraga, As Ribas, A Barreira e A Costa).

Este proxecto xa se desenvolveu nas parroquias de Caión, Coiro e Montemaior. Despois de Vilaño e Cabovilaño, as seguintes parroquias serán Torás e Lestón. Posteriormente realizarase nas restantes: Lemaio, Erboedo, Golmar, Soutullo, Soandres e Lendo.