A Laracha solicita á Deputación axudas para servizos sociais e turismo

Bergantiños. A Xunta de Goberno Local acordou solicitar a participación do Concello en dúas convocatorias de axudas promovidas pola Deputación da Coruña. Unha delas consiste na adhesión ao programa provincial de financiamento dos servizos sociais comunitarios para o exercicio 2021. O Concello pretende acollerse a dúas liñas de axudas: as relacionadas co cofinanciamento dos gastos de parte do persoal administrativo e técnico adscrito a ese departamento e, tamén, do servizo de axuda no fogar por libre concorrencia. A contía da achega a través deste programa ascende a 223.639 €. Por outra parte, o Concello solicita participar no programa de subvencións para o gasto do persoal das oficinas de turismo durante o ano actual. Ademais da atención aos visitantes, entre as súas funcións estará dirixir e planificar as estratexias a seguir para dinamizar o turismo, poñer en valor os principais recursos e cooperar na organización de eventos. M. L.