Aberto a consulta o plan especial de protección da área Arnados-Razo

BERGANTIÑOS. Aínda que o período de información pública de dous meses non empezará a contar ata a publicación oficial no Diario Oficial de Galicia, as persoas que o desexen xa poden consultar o documento de aprobación inicial do plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Arnados-Razo. Dende a Concellaría de Planificación comezou o envío das notificacións individuais ás máis de 200 persoas afectadas, que a partir do martes 19 disporán dun servizo de atención individual, previa solicitude de cita no 981704100. Os martes, de 10.00 a 12.00 horas, na Oficina Técnica, co arquitecto, e os luns e xoves, de 17.00 a 20.00 h., no Fórum Carballo, co equipo redactor. É imprescindible achegar a notificación individual na que figuran os datos da parcela. Os interesados poden descargar o documento na web carballo.gal. M. L.