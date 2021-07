Achegan á praia de Razo os libros e a información aos visitantes

Carballo. As portas da biblioteca coas mellores vistas do mundo xa están abertas dende este venres en Razo (Carballo), onde ademais de tomar o sol, practicar surf, bañarse ou xogar ao volei, os usuarios da praia tamén terán ao seu alcance os últimos éxitos literarios e un punto de información turística no que poderán poñerse ao día de todo o que pasa no concello e na contorna.

A Praia dos Libros é un novo espazo compartido polas Bibliotecas de Carballo e a Oficina de Información Turística, que foi inaugurado polo alcalde, Evencio Ferrero; o concelleiro de Cultura, Marcos Trigo; a concelleira de Normalización Lingüística, Maruxa Suárez; e a futbolista Elena Vázquez, que é a imaxe da campaña de promoción á lectura deste verán.

Utilizar a bibliopraia vai ser moi doado. Estará aberta de luns a venres, de 13.30 a 17.30 no mes de xullo e de 13.30 a 16.30 en agosto, e funcionará o mesmo sistema que nas bibliotecas da vila. Para utilizala bastará con amosar o carné para acceder ao préstamo de material durante sete días. Os que non o teñen poderán facelo na propia bibliopraia ou recorrer ao servizo de bookcrossing, de uso libre.

No mesmo emprazamento, moi próximo ao posto principal do servizo de salvamento e perfectamente identificado, tamén está habilitado un novo punto de información turística que funcionará de martes a venres en horario de 11.00 a 14.00 e de 15.30 a 18.30, e as fins de semana, de 11.00 a 15.30. A oficina de turismo situada no Museo de Bergantiños continuará prestando servizo de xeito paralelo, aínda que cun novo horario durante o verán: de martes a venres de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00, e as fins de semana de 10.00 a 14.00.

A Praia dos Libros tamén inclúe unha campaña de promoción da lectura ata o 15 de xullo en colaboración coas librarías locais Brañas Verdes, Clarión, Ler, Teldy e Trasgo. Pero esta fin de semana é especial. Dende hoxe ata o domingo 11 as compras de libros terán un 10% de desconto. E, ademais, durante toda a promoción por cada compra igual ou superior a 15 euros en calquera das cinco librarías adheridas, o comprador levarase un rasca co que poderá gañar outros vales desconto de 15 euros para seguir mercando libros no mesmo establecemento.