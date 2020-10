Achégase a data final para solicitar a tarxeta Sempre Carballo

Carballo. A campaña “Sempre Carballo” entra no seu último mes con máis de 15.000 tarxetas validadas e numerosas compras xa nos establecementos adheridos. Para saber onde se poden consumir os 30 euros pódese consultar a páxina www.semprecarballo.gal ou buscar nos escaparates a etiqueta adhesiva que os identifica. Hai 272 negocios, e representan a todo tipo de sectores: arranxos, bar e cafetería, bazar, bebidas, carpintaría, maquinaria agrícola, restaurantes, nutrición, papelería, taller mecánico, beleza, saúde...

A cifra de solicitudes achégase ás 16.000, pero o prazo continúa aberto ata o 15 de novembro para todas as persoas maiores de idade e empadroadas no noso concello a 31 de xullo deste ano. Só hai que entrar na web do programa, cubrir o formulario de solicitude e dentro duns días a persoa interesada recibirá a tarxeta no seu domicilio xunto cunha carta que se debe conservar, xa que inclúe as instrucións para a activación da tarxeta. Tras realizar ese trámite xa se poderán gastar os 30 euros da subvención que ofrece o Concello de Carballo no comercio local e antes do 30 de novembro.