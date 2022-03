Vimianzo. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar as obras de mellora do firme en dous treitos antigos da estrada AC-432 ao seu paso polo concello de Vimianzo. As obras, adxudicadas á empresa Vázquez y Reino S.L. por un importe de máis de 46.000 euros, iniciaranse nas vindeiras semanas.

O obxectivo é acondicionar a capa de rodadura nos treitos antigos da estrada entre os puntos quilométricos 2+000 (Calo-Bribes) e 7+000 (Tras do Ceán). Os traballos inclúen a limpeza das marxes da calzada e a reapertura de gabias de drenaxe lonxitudinal, así como a extensión dunha capa de mestura bituminosa en quente para regularizar as zonas que o precisen.

Tras a execución das obras, estes treitos antigos da vía serán obxecto dun expediente de cambio de titularidade en favor do Concello de Vimianzo, ao non ter xa funcionalidade na rede autonómica.

Pola súa banda, o Concello de Vimianzo comezará nas próximas semanas os traballos para arranxar o pavimento interior na Carballa, por un importe total de 107.966,60 euros. Trátase dunha intervención enmarcada dentro do Plan Único.

Actuarase na estrada con dirección a Subeiro, xa que presenta partes con discontinuidades, baches e fundimentos que supoñen un inconvinte para o paso dos vehículos e a súa seguridade, e tamén se repavimentará a rúa principal do núcleo. Nestas zonas recuperarase a cota de rasante para despois aplicar un triple rego asfáltico, entre outras melloras. M. LAVANDEIRA