Activan unha campaña para impulsar compras no comercio carballés

CARBALLO. Coincidindo coa volta da actividade á planta principal, o mercado municipal de Carballo foi escenario da presentación dunha campaña de promoción do comercio local que suma esforzos de varios departamentos municipais. Así, no acto participaron, entre outros, o alcalde, Evencio Ferrero, varios concelleiros do goberno local e un grupo de novas e novos creadores locais. A campaña desenvolvese baixo o lema A festa levámola dentro, e nela participan máis de 100 establecementos de diferentes sectores. Segundo explicaron no acto, presentando no Museo de Bergantiños un recibo de compra de calquera deles por importe igual ou superior a 30 euros, entregarase, ata o día 30 de xuño ou ata fin de existencias, un kit composto por unha bolsa de tela, unha chapa e un imán, todo elo co deseño da citada campaña. avelino arca