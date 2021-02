Acusan a Lois García de mentir coa financiación do Plan de Emprego

Ponteceso. Os cinco concelleiros expulsados do PSOE de Ponteceso acusan ao alcalde, Lois García, de “mentir” respecto á prórroga do Plan de Emprego Social que, segundo sinalou o rexedor no pleno no que foi rexeitado o Plan Único por parte dos concelleiros da oposición, non se poderá levar a cabo xa que o Concello non disporá dos 100.000 euros solicitados para tal fin.

Para xustificar a súa acusación, os edís díscolos recorren ao anuncio da convocatoria do referido plan, en outubro de 2020, na que se explica que “este proxecto nace grazas ao aforro en gastos de persoal, por exemplo, coa renuncia ao salario do alcalde, pódese financiar un plan de emprego que vai beneficiar como mínimo a 10 traballadores durante seis meses, e formar unha bolsa de emprego para futuras contratacións”.

Así, engaden, o Concello non precisa deses 100.000 euros para poder prorrogar o plan “xa que de empregar a partida dos salarios do alcaldes e concelleiros para esta finalidade, dispón dunha liquidez mínima de 123.918 euros para pagar os salarios destes traballadores”.

“Nos atopamos diante doutra mentira máis do alcalde, ás cales xa nos ten acostumados, porque fixo da mesma a súa principal arma para facer política e agarrarse a un sillón que cada vez semella tambalearse máis”, conclúen. M. l.