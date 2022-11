Aforo completo na primeira función do Ciclo de Teatro de Ponteceso

O XXIX Ciclo de Teatro de Ponteceso izou o pano co cartel de completo na primeira función protagonizada pola compañía A Laberca Teatro, que puxo en escena De algo hai que morrer. Unha conferencia fúnebre-cómico-teatral, interpretada polos actores Josue García e Xoque Carbajal, que fixeron gozar e rir ao público que encheu o salón de actos do Edificio das Escolas da vila de Pondal.

A próxima cita será o vindeiro sábado, 12 de novembro ás 22.30 horas, coa obra Conexión Pingüín da compañía Culturactiva SCG. Para asistir é preciso reservar as entradas contactando co Departamento de Cultura do Concello de Ponteceso (630 907 124) ao longo da semana ou unha hora antes da función. O custo é 3,06 euros.