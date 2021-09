Alfredo Cañizo terá un maior peso no novo goberno co PP en Malpica

Malpica. O edil non adscrito, Alfredo Cañizo, que foi a chave para que prosperase a moción de censura do PP en Malpica, manterá no novo goberno cos populares as mesmas áreas que xa xestionaba ata que rompeu o tripartito co PSOE e BNG (Servizos, Seguridade Cidadá, Medio Rural e Turismo) e, a maiores, será tamén tenente de alcalde. Así o confirmou o novo rexedor, Eduardo Parga (PP), quen sinalou ademais que o referido concelleiro terá dedicación exclusiva e salario.

O reparto das demais áreas “xa está perfilado, pero aínda está por pechar definitivamente”, sinalou Parga, quen ten previsto dedicarse, de novo, en exclusiva á alcaldía.

Entre os retos que se marca para estes dous anos de mandato está o de desbloquear a elaboración do Plan Xeral co fin de que “no próximo mandato se poida aprobar”. Polo demais, quere que o seu novo goberno “esté a pé de rúa e moi preto dos veciños e veciñas para dar resposta ás súas necesidades”. M. L.